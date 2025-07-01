США могут передать Израилю часть своих бомбардировщиков

Конгресс США предложил передать Израилю часть из своих 19 бомбардировщиков B-2 Spirit, способных нести сверхмощные противобункерные бомбы GBU-57 – ранее Вашингтон не передавал их кому-либо из союзников.

Вскоре Израиль может стать "счастливым обладателем" нескольких американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, а также противобункерных бомб GBU-57 – с таким предложением выступили члены Палаты представителей Конгресса США, пояснив это фактором сдерживания Ирана в его попытках создать ядерное оружие, сообщил американский телеканал Fox News.

"Президента США Дональда Трампа наделить полномочиями предпринять действия для обеспечения готовности Израиля ко всем непредвиденным обстоятельствам, если Иран попытается разработать ядерное оружие"

- законопроект

Израиль ежедневно бомбил Иран с 13 по 25 июня, мотивируя свои удары уничтожением ракетной и ядерной программ исламской республики. В ответ Иран обстреливал израильскую территорию своими ракетами и беспилотниками, передает ТАСС.

Напомним, мы писали о том, что Пентагон выразил уверенность в эффективности свои бомбовых ударов по Ирану, которые якобы "отбросили иранскую ядерную программу на несколько лет назад", заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.