США добились своих целей бомбардировкой ядерных объектов Ирана - Пентагон

Американские военные уверены, что своей бомбардировкой иранских ядерных объектов отбросили ядерную программу Ирана как минимум на два года назад.

Пентагон уверен, что бомбовые удары по Ирану были эффективными и отбросили иранскую ядерную программу на несколько лет назад, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

"Я думаю, мы считаем, что скорее речь идет о двух годах. Мы отбросили их программу на два года назад"

- Шон Парнелл

Аналогичного мнения и союзники США, подтвердила и разведка в структуре министерства обороны США, - заявил Парнелл, передает ТАСС.

В то же время американская разведка считает, что удары ВС США по Ирану не были столь эффективными, а скорее лишь отсрочили работы иранских ученых на несколько месяцев, сообщала ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран задумался над тем, стоит ли доверять американцам и вести с ними переговоры по ядерной проблематике после атаки, совершенной ВВС США на ядерные объекты ИРИ, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал ядерное оружие "бесчеловечным" и противоречащим исламским принципам, подчеркнув, что оно сделало бы Исламскую Республику более уязвимой.