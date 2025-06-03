США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне

Представители Вашингтона и Пекина завершили переговоры по торговле в Лондоне.

Делегации США и Китая завершили торгово-экономические переговоры в Лондоне, передает Reuters.

Сообщается, что Вашингтон на консультациях представляли глава Минфина США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также торговый представитель Джеймисон Грир. Позицию Пекина представил вице-премьер Китая Хэ Лифэн.

Отметим, что в начале мая в Женеве прошли переговоры между Китаем и США, на которых стороны договорились о дальнейших контактах по торговым вопросам, а также пришли к решению о взаимном снижении тарифов на импорт.

Напомним, что президент США объявил о масштабных пошлинах против большинства стран мира 2 апреля. Наиболее значительные тарифы были введены против Китая.