Вестник Кавказа

США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне

США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Вашингтона и Пекина завершили переговоры по торговле в Лондоне.

Делегации США и Китая завершили торгово-экономические переговоры в Лондоне, передает Reuters. 

Сообщается, что Вашингтон на консультациях представляли глава Минфина США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также торговый представитель Джеймисон Грир. Позицию Пекина представил вице-премьер Китая Хэ Лифэн. 

Отметим, что в начале мая в Женеве прошли переговоры между Китаем и США, на которых стороны договорились о дальнейших контактах по торговым вопросам, а также пришли к решению о взаимном снижении тарифов на импорт. 

Напомним, что президент США объявил о масштабных пошлинах против большинства стран мира 2 апреля. Наиболее значительные тарифы были введены против Китая.

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