Совместный проект Казахстана, России и Беларуси получил одобрение ЕЭК

Совет Евразийской экономической комиссии на своем заседании в Москве одобрил новый кооперационный проект по сборке дорожных машин и рассмотрел целый спектр вопросов по экономике.

В Москве состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в ходе которого был одобрен новый кооперационный проект Курганского завода дорожных машин при участии предприятий из Беларуси и Казахстана, которые поставляют комплектующие для производства готовой продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"В рамках проекта формируется цепочка добавленной стоимости, выстраиваются долгосрочные устойчивые экономические связи и создаются новые рабочие места на предприятиях стран Евразийского экономического союза"

- министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян

Цель проекта – нарастить объемы производства комплексных дорожных машин совместного производства на новой производственной площадке, а далее организовать серийный выпуск такого оборудования с объемом не менее 530 единиц продукции в год к 2029 году, передает Sputnik Казахстан.

Также на заседании были одобрены основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2026–2027 годы, вскоре они будут представлены Высшему Евразийскому экономическому совету.