Совместный исследовательский центр создадут Иран и Китай

Представители Ирана и Китая договорились о создании совместного исследовательского центра. Он займется разработкой гибридных сортов риса.

Иран и Китай откроют совместный исследовательский центр по рисоводству. Об этом информирует Минсельхоз Исламской Республики.

Центр будет заниматься разработкой засухоустойчивых гибридных сортов риса с урожайностью свыше 6 тонн с гектара.

Договоренность о создании центра была достигнута в рамках 25-летнего соглашения о партнерстве между двумя странами, передает агентство Mehr.

Замглавы Минсельхоза и руководитель Организации сельскохозяйственных исследований, образования и пропаганды (AREEO) ИРИ Голамреза Голмохаммади отметил, что в настоящее время Исламская Республика испытывает определенные трудности в научной сфере, так как из-за санкций большая часть международных исследовательских организаций покинула страну после 2018 года.

В этой связи он отметил, что Иран продолжает развивать научное сотрудничество с Китаем.