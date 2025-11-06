Совет ЕС поддержал упрощение отмены безвиза для третьих стран

Сегодня Совет Евросоюза одобрил нововведения, упрощающие отмену безвиза для третьих стран, – ранее в Брюсселе заявляли, что изменения вносятся специально для Грузии.

ЕС теперь сможет отменять безвизовый режим с третьими странами по упрощенной процедуре, соответствующая реформа получила одобрение в Совете ЕС.

Инициатива была одобрена Европарламентом в октябре.

"Совет окончательно одобрил обновление механизма ЕС по приостановке безвизовых поездок для граждан третьих стран, которым не требуется виза при поездке в Шенгенскую зону"

– Совет ЕС

Реформа предполагает в том числе установление новых оснований для приостановки безвиза, теперь та или иная страна может лишиться безвизового статуса из-за совершаемых в ней нарушений прав человека. Еще одной причиной введения в действие изменений может стать применение государством схем гражданства за инвестиции.

В Совете ЕС пояснили, что нововведение позволит объединению лучше бороться со злоупотреблениями при безвизовых поездках, а также адекватно отвечать на возникающие угрозы.

Новые правила начнут действовать через 20 дней после того, как их опубликуют в официальном журнале ЕС.

Стоит отметить, что ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила о запуске Еврокомиссией нового визового механизма, который, как рассчитывают в Брюсселе, поможет Грузии возвратиться на путь евроинтеграции.