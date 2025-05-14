Совет ЕС может отобрать голос у Венгрии

Венгрия может лишиться голоса, если совет ЕС решит применить статью 7 договора. По данным СМИ, Будапешт хотят наказать за позицию в отношении Украины.

Совет Европейского Союза проведет заседание 27 мая, на котором обсудит возможности применения статьи 7 договора ЕС к Венгрии. Для Будапешта это грозит потерей голоса в блоке, согласно документу, опубликованному на сайте ведомства.

"Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7"

- документ

Упомянутая статья позволяет вводить ограничения за "систематическое нарушение ценностей ЕС", включая принципы верховенства права. Максимальное наказание за это – лишение голоса страны-нарушителя.

Ранее об этом писало издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники. Оно уточнило, что вопрос поднят из-за позиции Венгрии в отношении вступления Украины в ЕС. По данным издания, дискуссия в блоке носит серьезный характер, однако еще не приблизилась к финалу.

Напомним, что Венгрия не раз выступала против инициатив ЕС по оказанию поддержки Украине.