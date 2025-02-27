Соучастники теракта в "Крокусе" готовили взрыв в Каспийске

Соучастники теракта в "Крокусе" планировали совершить взрыв в Каспийске. Ранее стало известно, что они привезли в Москву оружие для исполнителей нападения на концертный комплекс.

Соучастники террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске планировали совершить взрыв в развлекательном комплексе "Москва" в дагестанском Каспийске.

Как пишет ТАСС после ознакомления с материалами уголовного дела, в период с 1 февраля по 31 марта 2024 года организаторы террористической организации "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ) решили организовать теракт в Каспийске.

Отмечается, что в подготовке участвовали Солиев Умеджон, Гадоев Шахромджон и Исмоилов Зубайдулло. В ТАСС уточнили, что террористы изготовили самодельное взрывное устройство.

В материалах дела также говорится, что указанные лица не смогли довести дело до завершения, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что Солиев, Исмоилов и Гадоев привезли из Дагестана в Москву оружие для исполнителей теракта в "Крокусе" и передали одному из них.