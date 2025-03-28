Составлен рейтинг сильных паспортов мира 2025 года

Названы самые сильные и самые слабые паспорта мира. Россия расположилась в середине списка, ее позиции с прошлого года не изменились. Большинство соседних государств уступили РФ по силе паспорта.

Рейтинг самых сильных паспортов мира The Henley Passport Index опубликован за первое полугодие 2025 года. Какое место занимает российский паспорт?

Рейтинг основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и включает 199 стран, оценивается возможность посещения гражданами стран мира безвизовых поездок за границу.

Самыми сильными паспортами оказались паспорта Сингапура, Японии и Южной Кореи - они открывают 190-193 страны мира. Следом разместились страны Евросоюза, Новая Зеландия, на шестом месте Великобритания, потерявшая одну позицию. Седьмое место досталось Австралии, Чехии, Венгрии, Польше и Мальте, восьмое - Канаде, ОАЭ, Эстонии, девятое - Латвии, Хорватии, Словакии и Словении. Замыкают десятку США, Исландия и Литва.

Паспорт Израиля получил 18 место, Украины - 29 место, Грузии - 42 место. Россия и Турция делят 46 позицию в рейтинге, граждане этих стран без оформления визы могут посещать 114 стран мира. Беларусь расположилась на 62 строчке, следом идет Казахстан. Паспорт Азербайджана занял 68 строчку, Армении - 71 строчку международного рейтинга. Кыргызстан в рейтинге оказался на 73 месте, Узбекистан строчкой ниже. На 85-м месте находится Египет, на 91-м - Иран.

Самыми слабыми паспортами мира традиционно стали паспорт Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена, Сомали и Пакистана - их гражданам в мире безвизово доступно около 30 стран.