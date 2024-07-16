Мьянма останется безвизовой для россиян еще на год

Власти Мьянмы еще на год продлили безвизовый режим для россиян, он будет действовать до июня 2026 года, хотя и будет носить ограниченный характер – российским туристам можно будет находиться в стране лишь 30 дней.

Власти Мьянмы – страны в Юго-Восточной Азии, граничащей с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом, еще на год продлили безвизовый режим для российских туристов, сообщил в своем Telegram-канале консульский департамент МИД РФ.

"С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней"

- МИД России

Срок нахождения на территории страны для туристов и для тех, кто прибыл с деловой поездкой, будет разниться – бизнесмены смогут продлить его по решению отраслевого министерства, а вот для туристов он ограничен 30 днями, в противном случае к ним могут быть применены штрафные меры. говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ну и, конечно, все прибывающие в страну граждане должны соблюдать действующие в Мьянме законы и регламенты и следовать последним инструкциям и объявлениям властей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале нынешнего 2025 года между РФ и Мьянмой могут быть отменены визы: глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев поведал, что стороны уже завершают переговоры и готовятся к подписанию соответствующего соглашения.