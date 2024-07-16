Вестник Кавказа

Мьянма останется безвизовой для россиян еще на год

Мьянма останется безвизовой для россиян еще на год
Власти Мьянмы еще на год продлили безвизовый режим для россиян, он будет действовать до июня 2026 года, хотя и будет носить ограниченный характер – российским туристам можно будет находиться в стране лишь 30 дней.

Власти Мьянмы – страны в Юго-Восточной Азии, граничащей с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом, еще на год продлили безвизовый режим для российских туристов, сообщил в своем Telegram-канале консульский департамент МИД РФ.

"С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней"

- МИД России

Срок нахождения на территории страны для туристов и для тех, кто прибыл с деловой поездкой, будет разниться – бизнесмены смогут продлить его по решению отраслевого министерства, а вот для туристов он ограничен 30 днями, в противном случае к ним могут быть применены штрафные меры. говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ну и, конечно, все прибывающие в страну граждане должны соблюдать действующие в Мьянме законы и регламенты и следовать последним инструкциям и объявлениям властей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале нынешнего 2025 года между РФ и Мьянмой могут быть отменены визы: глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев поведал, что стороны уже завершают переговоры и готовятся к подписанию соответствующего соглашения.

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