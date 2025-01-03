ШОС отметил 24-ю годовщину создания организации

Ровно 24 года назад в китайском Шанхае на встрече лидеров России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана было объявлено о создании Шанхайской организации сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня празднует почти круглую дату – она была создана 24 года назад на встрече лидеров тогда еще шести стран, со знаменательным событием глав нынешних стран-участников участников поздравил ее секретариат.

"За время своего существования ШОС прочно утвердилась в качестве влиятельного и ответственного участника современной системы международных отношений, способствующего решению актуальных проблем"

- секретариат ШОС

В минувшем 2024 году, когда в организации председательствовал Казахстан, полноправным членом ШОС стала Беларусь, была принята Астанинская декларация, обозначившая позицию организации по вопросам укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, передает Sputnik Казахстан.

Цели Шанхайской организации остаются неизменными – это развитие сотрудничества для поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, эффективное региональное сотрудничество в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях.

Объединение стало значительно больше, охватив около 65% территории Евразии – сейчас в него входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь. Наблюдатели при ШОС ‒ Афганистан, Монголия. Партнеры по диалогу ШОС ‒ Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

"Созидательная философия и конструктивная повестка дня привлекают к сотрудничеству с ней все большее количество стран и объединений"

- секретариат ШОС

Напомним, ранее мы писали о том, что в текущем 2025 году ШОС сконцентрируется на поддержке мира, безопасности и устойчивого развития, рассказал генсек организации Нурлан Ермекбаев. ШОС сосредоточит особое внимание на укреплении партнерства в сфере экологии, зеленой энергии и борьбе с изменениями климата. Также в 2025 году планируется проведение саммита, где будет поднят вопрос бедности и устойчивого развития.

Не менее важным направлением ее деятельности будет организация мероприятий в сфере продовольственной безопасности, китайское председательство также предложило несколько инициатив в других различных отраслях.