Вестник Кавказа

Шойгу вновь прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном

Шойгу вновь прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном
Второй за две недели визит Шойгу в КНДР стартовал сегодня. Ожидается встреча с Ким Чен Ыном. В планах обсуждение договоренностей, достигнутых 4 июня.

Россия и Северная Корея продолжат переговоры сегодня - в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина прибыл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, ожидается встреча с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Это второй визит Шойгу в Северную Корею с начала месяца - 4 июня он также встречался с Ким Чен Ыном по поручению российского лидера.

"Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня"

– пресс-служба аппарата СБ РФ

В сообщении подчеркивается, что договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

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