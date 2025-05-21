Ким Чен Ын заверил Россию в поддержке по Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу пообещал поддерживать Россию в ситуации на Украине, выразив уверенность в том, что Россия и впредь будет добиваться побед в защите своего суверенитета.

Минувшей ночью председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стороны обсудили кризис на Украине и международную обстановку, отметив: их позиции полностью совпадают. Шойгу передал Ким Чен Ыну особую благодарность от российского руководства за помощь корейских военных в битве за Курскую область, а северокорейский лидер заверил, что Пхеньян продолжит оказывать поддержку Москве в международных делах, передает ТАСС.

"Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины"

- ЦТАК

Лидер Северной Кореи выразил уверенность в том, что Россия и впредь будет непременно добиваться побед в справедливом деле защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности, - добавляет агентство.

Также в ходе встречи стороны обсудили ход реализации пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи и увековечивание памяти бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области.