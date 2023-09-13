Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном

Сегодня Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею, поездка совершается по поручению президента РФ, в Пхеньяне состоится встреча с председателем Ким Чен Ыном.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл 4 июня в Пхеньян, где встретится по поручению российского президента Владимира Путина с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Ожидается, что стороны обсудят ход реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. Также на встрече речь пойдет об увековечивание памяти бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, поделились в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, пишет ТАСС.

Шойгу совершает второй за два месяца визит в КНДР. В рамках прошлой поездки он передал Ким Чен Ыну послание Владимира Путина.