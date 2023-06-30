Сочи принимает юбилейный форум виноделия

Опубликовано: 19:32, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в курортном Сочи стартовал юбилейный, 10-й по счету Черноморский форум виноделия, который собрал почти тысячу представителей 23 компаний из девяти винодельческих регионов.

Представители 23 компаний из девяти винодельческих регионов приехали в кубанский курортный Сочи, чтобы обсудить новые методы сотрудничества в современных экономических и геополитических условиях.

Организаторы юбилейного Х Черноморского форума виноделия отмечают, что в этом году в форуме принимают участие почти тысяча участников, передает РИА Новости.

"Сегодня мы будем обсуждать баланс между импортом и внутренним производством, будем искать пути сотрудничества"

- председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев

Впервые Черноморский форум виноделия стартовал в 2014 году, за все время в нем приняли участие более 10 тыс человек, 700 компаний и организаций.