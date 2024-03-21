На Дону ушел под землю участок пахотного поля

В Гуково-Гнилушевском сельском поселении Красносулинского района Ростовской области внезапно ушел под землю участок поля, используемого для сельского хозяйства – провал образовался большой и достаточно глубокий, сообщил представитель администрации района.
"Сегодня в поле обнаружили (провал земли). Это земли сельхозназначения. Точно сказать в связи с чем возникло обрушение нельзя, специалисты определят"
- сотрудник администрации Красносулинского района
Аграрии оперативно засыпали провал, и сейчас он опасности для людей и сельскохозяйственной техники не представляет, передает РИА Новости.
В то же время собеседник отметил, что действующих шахт в районе нет, и каких-либо пустот в земле здесь не находили: а значит, ученым предстоит нелегкая задача – определить причину столь масштабного и глубокого провала.