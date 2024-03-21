Вестник Кавказа

На Дону ушел под землю участок пахотного поля

На Дону ушел под землю участок пахотного поля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Красносулинском районе Ростовской области образовался новый провал – под землю ушел немаленький участок пахотного поля, который оперативно был засыпан землей. Шахт и пустот на этой территории нет, установить причины намерены специалисты.

В Гуково-Гнилушевском сельском поселении Красносулинского района Ростовской области внезапно ушел под землю участок поля, используемого для сельского хозяйства – провал образовался большой и достаточно глубокий, сообщил представитель администрации района.

"Сегодня в поле обнаружили (провал земли). Это земли сельхозназначения. Точно сказать в связи с чем возникло обрушение нельзя, специалисты определят"

- сотрудник администрации Красносулинского района

Аграрии оперативно засыпали провал, и сейчас он опасности для людей и сельскохозяйственной техники не представляет, передает РИА Новости.

В то же время собеседник отметил, что действующих шахт в районе нет, и каких-либо пустот в земле здесь не находили: а значит, ученым предстоит нелегкая задача – определить причину столь масштабного и глубокого провала.

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