Прокуратура насчитала на Дону почти двести аварийных домов

Прокуратура Ростовской области провела собственную проверку домов, которые представляют опасность для их жильцов из-за катастрофического состояния, после которой предупредила губернатора области о необходимости принятия срочных мер.

В Ростовской области остаются 178 нерасселенных домов, угроза обрушения которых подтверждена инструментальными обследованиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. При этом 31 многоквартирный дом с высокой степенью износа не включен в программы расселения.

"Органами власти действенные меры к разрешению ситуации на протяжении длительного времени не принимаются. Прокуратура проинформировала губернатора области о недостатках при принятии мер к расселению аварийного жилищного фонда"

- прокуратура Ростовской области

В надзорном ведомстве пояснили, что программы МинЖКХ региона разрабатывает без учета возможных рисков и оценки технического состояния аварийных домов, приведя в пример обрушение жилых домов на двух улицах столицы, передает "АиФ-Ростов".

Губернатор региона проинформирован о необходимости кардинального изменения подходов к разрешению проблемы аварийного жилого фонда, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что прокуратура Ростовской области провела проверки многоквартирных домов Ростова-на-Дону, которые показали: 31 жилое здание находится в аварийном состоянии и опасно для проживания в нем людей, причем расселение из них в ближайшее время не планируется.