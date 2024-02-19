Ростовские власти нашли плюсы в удручающей экологической обстановке

Попадание Ростова-на-Дону в десятку российских городов с самым грязным воздухом поможет решить вопрос с обновлением морально устаревшего городского общественного транспорта, уверены городские власти.

Ростов-на-Дону стал одним из десяти самых грязных российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, однако городские власти нашли неожиданный плюс в этой ситуации, пишет местное издание "Молот".

Как полагают ростовские чиновники, этот нерадостный рейтинг позволит донской столице форсировать программу морально и физически устаревшего общественного транспорта по федеральному проекту "Чистый воздух", передает "АиФ-Ростов".

Городские власти давно собираются восстановить по этому проекту работу городских троллейбусных маршрутов.

"Планируется капитальный ремонт и реконструкция, а также восстановление и закупка подвижного состава по этой федеральной программе"

- заместитель директора департамента транспорта Евгений Романцов

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти Ростовской области в скором времени планируют закупить еще 75 электробусов, которые распределят по крупным городам региона. 35 из них будут выделены донской столице.

Также власти Ростова-на-Дону планируют полностью модернизировать имеющуюся, а фактически создать новую инфраструктуру сети городского трамвая: строительство новой инфраструктуры трамвайного пути стартовало в донской столице в ушедшем 2023 году, и в нынешнем году оно продолжится.