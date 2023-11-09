Десятки ростовских многоэтажек аварийные и опасны для проживания

Прокуратура Ростовской области провела проверки многоквартирных домов Ростова-на-Дону, которые показали: 31 жилое здание находится в аварийном состоянии и опасно для проживания в нем людей, причем расселение из них в ближайшее время не планируется.

Ряд жилых домов Ростова-на-Дону не пригодны для проживания и признаны аварийными – в ходе проверок областной прокуратуры выявлены 31 такое здание, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

"С учетом степени износа жилые дома представляют угрозу жизни и здоровью граждан"

- прокуратура Ростовской области

В то же время эти дома даже не включены в перечень подлежащих расселению в 2024 году, а это нарушает права граждан на безопасные условия проживания, передает "АиФ-Ростов".

Надзорный орган направил в суд исковое заявление о том, чтобы чиновников обязали устранить выявленные нарушения, и будет отслеживать ход и результаты рассмотрения своих исковых требований, - добавили в надзорном ведомстве.