Кубань активно наращивает площади под рапс

Глава региона сообщил о том, что кубанские аграрии активно расширяют площади под сев рапса. Наиболее активно рапсом засевают поля в Белоглинском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском районах края.

Рапс – это одно из самых важных масличных культур в мире, и на Кубани ему уделяется особое внимание. В этом году было отведено более 73 тысяч гектаров земли под посадку рапса. Это говорит о значительном интересе к развитию производства этого растения в регионе.

«Используется в основе кормовой базы сельскохозяйственных животных, из него делают жмых и комбикорм. Активно выращивают агрокультуру в Белоглинском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и других районах»

– Глава края Вениамин Кондратьев

Почему рапс так важен?

Рапс является ценным источником масла, которое используется в пищевой, медицинской и косметической промышленности. Он богат на полезные жирные кислоты, витамины и антиоксиданты, что делает его незаменимым продуктом для здорового питания.

Преимущества выращивания рапса на Кубани

Кубань благоприятна для выращивания рапса благодаря своему климату и почвам. Высокая урожайность и качество продукции делают этот регион привлекательным для фермеров. Кроме того, рапс является отличной предшественницей для других культур, улучшая плодородие почвы.