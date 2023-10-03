Кубанские аграрии готовы к посевной

Предприятия и фермеры Кубани пополнили свой автопарк более 3 тысячами тракторов и машин, предназначенных для проведения весенней посевной кампании. В порядок привели и имеющуюся технику – теперь они полностью готовы к новому сезону.

Предприятия и фермеры Краснодарского края отчитались о готовности к проведению посевной кампании – чтобы восполнить запас сельскохозяйственной техники, они закупили более 3 тыс тракторов и машин, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Только на технику в минувшем 2023 году кубанские аграрии потратили около 22,6 млрд рублей – теперь на 100 га посевной площади ее мощность выросла до 202 лошадиных сил, а это самый высокий показатель в России, передает "АиФ-Юг".

Также зимнее время вынужденного простоя аграрии использовали на пользу, потратив его на ремонтные и профилактические работы – теперь их машинно-тракторный парк полностью готов к новому сезону.