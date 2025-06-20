Вестник Кавказа

SOCAR и «Узбекнефтегаз» договорились о сотрудничестве в геологоразведке

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент SOCAR провел переговоры с министром энергетики Узбекистана. Стороны достигли договоренности по проекту проведения геологоразведочных работ в Узбекистане.

Глава SOCAR Ровшан Наджаф провел переговоры с министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мурзамахмудовым и председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиговым.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном. Они отметили, что связи двух государств находятся на высоком уровне во всех сферах.

Уточняется, что в ходе диалога собеседники выразили удовлетворение уровнем отношений между SOCAR и "Узбекнефтегазом" и подчеркнули тесное сотрудничество компаний в различных форматах.

Кроме того, они достигли сотрудничества по проекту проведения геологоразведочных работ в Устюртском регионе Узбекистана.

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