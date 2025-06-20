Вестник Кавказа

Азербайджан рад повышению имиджа Узбекистана – Ильхам Алиев

Азербайджан рад повышению имиджа Узбекистана – Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан с радостью наблюдает за развитием Узбекистана. Он напомнил, что Баку и Ташкент уже официально союзники около года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку с большим интересом и радостью наблюдает за стремительным развитием Узбекистана и осуществлением широкомасштабных реформ во всех сферах.

Глава государства заявил, что Азербайджан рад повышению имиджа Узбекистана на мировой арене, росту его экономического потенциала, а также решению многих вопросов социальной жизни.

Ильхам Алиев подчеркнул, что все это является результатом продуманной политики руководства Узбекистана. Президент страны добавил, что Азербайджан этому искренне рад.

Помимо этого, руководитель Азербайджанской Республики отметил, что государственный визит узбекистанского лидера проходит в атмосфере братства и взаимопонимания.

Он напомнил, что в прошлом году президенты двух стран подписали Договор о союзническом взаимодействии. Глава АР сказал, что Баку и Ташкент уже официально союзники около года и показывают это и поддержкой, и взаимодействием.

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