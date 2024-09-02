Смерчи могут нагрянуть на Черноморское побережье Кубани

Появление смерчей на Черноморском побережье прогнозируют на Кубани. Опасным назвали участок от Анапы до Магри. Кроме того, в регионе возможен сильный дождь.

Смерчи могут атаковать Черноморское побережье Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как заявили в ведомстве, опасная стихия может появиться на участке от Анапы до Магри. Кроме того, на регион надвигается комплекс метеорологических явлений.

В пресс-службе министерства заявили о возможных сильных дождях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.