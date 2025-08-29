СКФУ проведет олимпиаду по истории и культуре казачества России

Молодежь Ставропольского края, славящегося казачьими корнями, сможет блеснуть своими знаниями казачьего быта и фольклора на олимпиаде, и получить за свои знания преференции при поступлении в вузы.

На Ставрополье студентов краевых вузов и школьников проверят на знание истории и культуры российского казачества - Всероссийская студенческая олимпиада на эту тему пройдет под лозунгом "Гордость Отечества", сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"Целевая аудитория олимпиады – это старшеклассники и студенты вузов, однако проект особенно актуален для Ставропольского края, где практически в каждой семье есть казачьи корни"

- начальник управления по работе с талантами СКФУ Инна Алтыева

Задания олимпиады не будут простыми – ее участников ждут вопросы по разным аспектам казачьей культуры, в том числе – из казачьего фольклора, быта, исторических событий и традиций, рассказали в пресс-службе вуза, передает "Это Кавказ".

Особенно актуальным участие в конкурсе будет для школьников – его финалисты и победители получат дополнительные баллы для поступления в вуз, при этом победителей ждут дополнительные 10 баллов, а финалистов - 5 баллов.

Пройдет олимпиада в два этапа. Отборочный тур пройдет по удаленке до 25 ноября. На второй этап, который состоится с 11 по 13 декабря, нужно будет прибыть очно, исключение сделано только для участников из удаленных территорий, у которых будет ограниченное время для доступа к заданиям.

Итоги олимпиады портал СКФУ подведет 13 декабря, добавили в пресс-службе.