Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 – СМИ

На саммите "Большой двадцатки" в ЮАР Китай будет представлять не Си Цзиньпин, а Ли Цян, об этом пишут СМИ со ссылкой на МИД страны.

Саммит G20 в ЮАР пройдет без участия председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает сегодня издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД.

"Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября"

Согласно публикации, Си Цзиньпин решил не ездить на саммит в ЮАР после того, как стало известно, что мероприятие пропустят российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп