Вестник Кавказа

Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 – СМИ

Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На саммите "Большой двадцатки" в ЮАР Китай будет представлять не Си Цзиньпин, а Ли Цян, об этом пишут СМИ со ссылкой на МИД страны.

Саммит G20 в ЮАР пройдет без участия председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает сегодня издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД.

"Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября"

– сообщение

Согласно публикации, Си Цзиньпин решил не ездить на саммит в ЮАР после того, как стало известно, что мероприятие пропустят российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.