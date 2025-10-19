Си Цзиньпин и Трамп провели встречу в Пусане

В южнокорейском Пусане на авиабазе Кимхэ буквально час назад завершилась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, главы двух государств достигли взаимного понимания.

Минувшей ночью на военной авиабазе Кимхэ в городе Пусан в Южной Корее прошла долгожданная встреча глав двух крупнейших государств - председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.

Дональд Трамп в начале встречи заявил Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи. Однако в целом переговоры глав двух государств из-за накопившихся противоречий проходили непросто - Трамп назвал Си Цзиньпина лидером великой страны, но "тяжелым переговорщиком". Тем не менее, на встрече он заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита, передает РИА Новости.

В ответ председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что на протяжении многих лет он последовательно открыто выступал за то, что Китай и США должны быть партнерами и друзьями.

Именно понимание, достигнутое между двумя странами на последних торговых переговорах КНР и США, предоставило необходимые условия для встречи лидеров, заявил председатель КНР.

"Несколько дней назад в ходе последнего раунда консультаций торгово-экономические команды наших двух стран достигли принципиального консенсуса по решению наших основных озабоченностей и добились обнадеживающего прогресса. Это создало необходимые условия для сегодняшней встречи"

- Си Цзиньпин

Что касается трений и противоречий, Китай и США являются двумя крупнейшими экономиками, и такая ситуация между ними вполне нормальна, заявил китайский лидер. Он подчеркнул, что лидеры двух стран, столкнувшись с потрясениями и вызовами, как рулевые, должны понять и придерживаться верного направления, чтобы обеспечить спокойное плавание большого корабля китайско-американских отношений.

Президент США, оценивая прошедшую встречу, также заявил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам саммита с лидером КНР Си Цзиньпином, если у сторон будет глубокое понимание.