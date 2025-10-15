Трамп определится с Китаем после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что не стремится уничтожить Китай своими новыми пошлинами в торговле и определится с ними после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп не намерен "уничтожать" Китай, усиливая давление на Пекин в торговой сфере – он окончательно определится с этим по итогам предстоящей встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News,

"Я не собираюсь уничтожать Китай"

- Дональд Трамп

Также в беседе с корреспондентом телеканала американский лидер подтвердил встречу с лидером Китая, которая состоится через две недели, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай и США начали взимать портовые сборы с судов друг друга. Новые пошлины последовали за введением ограничений на экспорт в США китайских редкоземельных металлов и очередные торговые ограничения со стороны администрации Дональда Трампа.

Тем не менее, если начнется торговая война с Вашингтоном, то Пекин готов к ней, хотя дверь для дипломатии открыта, сообщил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.