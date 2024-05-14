Северной Осетии поручено активизировать работу по экологии

Меры для экологического благополучия будут усилены в Северной Осетии – соответствующие поручения главе республики Сергею Меняйло дал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Власти Северной Осетии продолжат принимать меры для поддержания экологического благополучия республики, стало известно по итогам встречи заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева с главой региона Сергеем Меняйло.

В пресс-службе правительства отметили, что Патрушев дал Меняйло поручение более активно модернизировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Это особенно касается вопросов обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами"

– Кабмин

Кроме того, участники встречи поговорили о вопросах экологии. Ранее в рамках одноименного нацпроекта в Северной Осетии воплощались в жизнь проекты по ликвидации незаконных свалок, создавались объекты для размещения твердых коммунальных отходов, велась работа по очистке водоемов и восстановлению лесов. В общей сложности из федерального бюджета за шесть лет на эти цели было направлено около 4 млрд рублей.

В 2025 году стартовал новый нацпроект под названием "Экологическое благополучие" – в его рамках работа по данным направлениям будет продолжена.