Вестник Кавказа

Северной Осетии поручено активизировать работу по экологии

Северной Осетии поручено активизировать работу по экологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Меры для экологического благополучия будут усилены в Северной Осетии – соответствующие поручения главе республики Сергею Меняйло дал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Власти Северной Осетии продолжат принимать меры для поддержания экологического благополучия республики, стало известно по итогам встречи заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева с главой региона Сергеем Меняйло.

В пресс-службе правительства отметили, что Патрушев дал Меняйло поручение более активно модернизировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Это особенно касается вопросов обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами"

– Кабмин

Кроме того, участники встречи поговорили о вопросах экологии. Ранее в рамках одноименного нацпроекта в Северной Осетии воплощались в жизнь проекты по ликвидации незаконных свалок, создавались объекты для размещения твердых коммунальных отходов, велась работа по очистке водоемов и восстановлению лесов. В общей сложности из федерального бюджета за шесть лет на эти цели было направлено около 4 млрд рублей.

В 2025 году стартовал новый нацпроект под названием "Экологическое благополучие" – в его рамках работа по данным направлениям будет продолжена.

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