Вестник Кавказа

Шестидневная рабочая неделя стартовала в РФ

Шестидневная рабочая неделя стартовала в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На этой неделе россияне будут работать шесть дней, вместо пяти. После этого их ждут длинные выходные и короткая трехдневная рабочая неделя.

Последняя рабочая неделя октября в этом году продлится дольше обычного – с понедельника по субботу включительно.

В России началась шестидневная рабочая неделя, она завершится 1 ноября. Затем наступят праздничные выходные, отдохнуть можно будет 2, 3, и 4 ноября по случаю Дня народного единства. Трехдневные выходные сменит трехдневная рабочая неделя – с 5 по 7 ноября.

В следующий раз россияне уйдут на праздничные выходные уже по случаю Нового года, первым днем каникул будет 31 декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
665 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.