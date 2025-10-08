Шестидневная рабочая неделя стартовала в РФ

На этой неделе россияне будут работать шесть дней, вместо пяти. После этого их ждут длинные выходные и короткая трехдневная рабочая неделя.

Последняя рабочая неделя октября в этом году продлится дольше обычного – с понедельника по субботу включительно.

В России началась шестидневная рабочая неделя, она завершится 1 ноября. Затем наступят праздничные выходные, отдохнуть можно будет 2, 3, и 4 ноября по случаю Дня народного единства. Трехдневные выходные сменит трехдневная рабочая неделя – с 5 по 7 ноября.

В следующий раз россияне уйдут на праздничные выходные уже по случаю Нового года, первым днем каникул будет 31 декабря.