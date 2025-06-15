Сергей Марков: мы с интересом и уважением ждем диалога с Ильхамом Алиевым

Сергей Марков заявил, что медиа-форум в Шуше – уникальная возможность услышать мнение Ильхама Алиева. Он назвал президента Азербайджана одним из самых опытных лидеров.

Российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков поделился мыслями по поводу III глобального медиа-форума, который стартует в городе Шуша.

Он назвал данное мероприятие уникальной возможность услышать мнение президента страны Ильхама Алиева и пообщаться с коллегами из разных стран мира.

Политолог заявил, что у него есть ожидания от мероприятия, однако особое внимание планируется уделить предстоящему выступлению Ильхама Алиева.

Марков отметил, что президент Азербайджана является одним из самых опытных лидеров современности. Директор подчеркнул, что Ильхам Алиев возглавляет страну-победителя.

"Многие мировые лидеры хотели бы понять, в чем секрет этой победы, и перенять этот опыт. Мы тоже хотим задать эти вопросы президенту. А он, как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель. Поэтому мы с большим интересом и уважением ждем диалога с ним"

- Сергей Марков

Он добавил, что Шушинский медиа-форум – значимая площадка для обмена мнениями между представителями СМИ со всего мира.