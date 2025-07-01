Сергей Марков: у России и Азербайджана очень сильные общие интересы

Российский политолог Сергей Марков в видеоинтервью "Вестнику Кавказа" подчеркнул, что нормализация российско-азербайджанских отношений начнется уже в ближайшее время, поскольку страны по-прежнему объединяют фундаментальные интересы в гуманитарной сфере, экономике и вопросах региональной безопасности.

Нынешний кризис в российско-азербайджанских отношениях обязательно будет преодолен, выразил уверенность в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, подчеркнув, что стратегические интересы Москвы и Баку обеспечивают долгосрочную прочность их контактов.

Основы отношений России и Азербайджана

"Сейчас, очевидно, есть кризис в отношениях, но уже в ближайшее время с высокой вероятностью он будет преодолен. У России и Азербайджана есть очень сильные общие интересы, в том числе в гуманитарной сфере. Несколько миллионов азербайджанцев проживают в России, и они очень хорошо интегрированы в российскую жизнь. Большое количество русских и русскоязычных людей проживает в Азербайджане, русский язык является языком обучения для 20% азербайджанских школ и университетов. Русская православная церковь пользуется большой поддержкой властей Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева. Это очень прочная гуманитарная основа отношений", – прежде всего сказал он.

"Вторая основа – экономическая. Существует очень интенсивное экономическое сотрудничество России и Азербайджана, постоянно развивающееся. Сейчас формируется международный транспортный коридор "Север-Юг", который должен связать Россию через Азербайджан не только с Ираном, но и с Южной Индией и странами Персидского залива. В Дубай, можно сказать, желающие смогут поехать на поезде, в купейном вагоне. Благодаря запуску "Север-Юга" обмен товарами между Россией и Азербайджан будет развиваться еще более интенсивно. Опять же, это серьезная основа для российско-азербайджанских связей", – продолжил Сергей Марков.



Также у России и Азербайджана совпадают интересы в сфере региональной безопасности. "Есть очень серьезные внешние вызовы, связанные прежде всего с возможной дестабилизацией ближневосточного региона. Обе стороны занимают по этой проблеме позиции сохранения стабильности. Поэтому, я думаю, в текущих событиях в ближайшее время начнется переход к позитиву, а негативные тенденции вряд ли закрепятся", – ожидает директор Института политических исследований.

"В текущих событиях мы уже можем фиксировать некоторый позитив, есть хорошие новости. Например, было заявлено Минобразования Азербайджана, что русский сектор образования сохраняется. Кроме того, стоит сказать, что в альма-матер президента Ильхама Алиева, в МГИМО, впервые деканом назначен азербайджанец – Игбал Гулиев возглавил факультет финансовой экономики", – добавил политолог.

Как урегулировать кризис?

Сергей Марков отметил, что необходимо преодоление влияния внешних и внутренних деструктивных сил на ситуацию и практические действия по ее умиротворению. "Я думаю, что произойдет снижение напряженности, будут сделаны некоторые шаги навстречу друг другу. В том числе, конечно, я ожидал бы, что будет продвижение в расследовании в связи с крушением самолета AZAL в Актау. Также нужно расследование по поводу гипертрофированно жесткого задержания граждан в Екатеринбурге. Все, конечно, понимают, что абсолютно недопустимо, когда при задержании людей, которые не оказывают активного сопротивления, происходит такое, что двое погибли, трое попали в реанимацию. Этого не должно быть", – подчеркнул он.

"Для нормализации отношений расследование инцидента в Екатеринбурге очень важно. Не менее важно, что мы должны понимать друг друга. Нам в России нужно понимать, что крушение самолета AZAL и гибель братьев Сафаровых при задержании в Екатеринбурге с точки зрения многих азербайджанцев стоят в одном ряду. По авиакатастрофе в Азербайджане задают вопрос, почему так затягивается расследование, если в общем примерно понятно, из-за чего произошло крушение, и то же самое по инциденту в Екатеринбурге. Азербайджанцы требуют, чтобы было соблюдено их достоинство и отношение к ним было соответствующее во всех странах. Поэтому нужны справедливые расследования с выяснением всех обстоятельств", – пояснил политолог.



"Сделать это надо тем более потому, что для России отношения с Азербайджаном имеют стратегический, союзнический характер. Этим отношениям много столетий, и они должны развиваться по-прежнему в правильном, хорошем направлении по взаимовыгодным интересам, которых у нас очень много. Кроме того, у России нет претензий к Азербайджану, только общее предложение не ломать дрова и спокойнее вести диалог. Поэтому для запуска нормализации будет достаточно с российской стороны расследования инцидента в Екатеринбурге. Я думаю, в таком направлении и будут развиваться события", – заключил Сергей Марков.