Семьи в Евлахе получили жертвенные паи по инициативе Лейлы Алиевой

Передача жертвенных паев малообеспеченным семьям стартовала в Евлахском районе по случаю праздника Гурбан байрамы, акция проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, рассказали в объединении.
Данная благотворительная акция осуществляется в рамках социального проекта "Наша кухня". Она проводится впервые. Жертвенные паи получили сто малообеспеченных семей.
Уточняется, что ключевая цель социального проекта "Наша кухня", который реализуется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, – дальнейшее упрочение духа солидарности в азербайджанском обществ. Для этого малообеспеченные семьи и нуждающиеся люди получают горячее питание и продовольствие.
В общей сложности волонтеры "Нашей кухни" предоставили горячую еду и продовольственную помощь сотням тысяч людей в Баку и близлежащих регионах, дав им таким образом тепло и надежду.