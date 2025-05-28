Семьи в Евлахе получили жертвенные паи по инициативе Лейлы Алиевой

Благотворительная акция проходит в Евлахском районе к празднику Гурбан байрамы по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя IDEA Лейлы Алиевой.

Передача жертвенных паев малообеспеченным семьям стартовала в Евлахском районе по случаю праздника Гурбан байрамы, акция проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, рассказали в объединении.

Данная благотворительная акция осуществляется в рамках социального проекта "Наша кухня". Она проводится впервые. Жертвенные паи получили сто малообеспеченных семей.

Уточняется, что ключевая цель социального проекта "Наша кухня", который реализуется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, – дальнейшее упрочение духа солидарности в азербайджанском обществ. Для этого малообеспеченные семьи и нуждающиеся люди получают горячее питание и продовольствие.

В общей сложности волонтеры "Нашей кухни" предоставили горячую еду и продовольственную помощь сотням тысяч людей в Баку и близлежащих регионах, дав им таким образом тепло и надежду.