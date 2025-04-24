Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан байрамы

Мехрибан Алиева поделилась поздравительной публикацией по случаю Гурбан байрамы. Ранее азербайджанский народ с праздником поздравил Ильхам Алиев.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась поздравительной публикацией по случаю праздника Гурбан байрамы.
На официальной странице Мехрибан Алиевой в социальной сети опубликована открытка с поздравлением.
Ранее азербайджанский народ с праздником поздравил президент республики Ильхам Алиев.
В Азербайджане в честь Гурбан байрамы в этом году отдыхают четыре дня - с 6 по 9 июня.