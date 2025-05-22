Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана с праздником Гурбан байрамы

Президент Азербайджана поздравил народ с праздником Гурбан байрамы. Ильхам Алиев пожелал счастья, изобилия и достатка.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил народ республики с праздником Гурбан байрамы, поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства.

Руководитель республики отметил, что Гурбан байрамы – один из главных мусульманских праздников, символ духовной сплоченностей и единства последователей ислама всего мира.

Президент подчеркнул, что праздник Гурбан призывает людей к равенству, братству и самоотверженности, а церемонии еще больше укрепляют гуманизм и благожелательность.

Президент Азербайджана также заявил, что церемонии по случаю праздника Гурбан байрамы ежегодно проводятся в стране с приподнятым настроением и торжественностью.

Помимо этого, руководитель государства добавил, что в эти дни возносятся молитвы за прогресс Азербайджана, благополучие и процветание народа, отдается дань светлой памяти шехидов.

Ильхам Алиев выразил надежду, что чистые помысли, молитвы и желания верующих сбудутся и милость Всевышнего всегда будет с народом. В заключение он пожелал счастья, изобилия и достатка.