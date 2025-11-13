Сборная России по футболу уступила Чили в товарищеском матче

Россия уступила Чили в товарищеской игре, прервав рекордную серию без поражений. Игра в Сочи завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Сборная России по футболу впервые с 2021 года уступает в матче, прервав рекордную серию без поражений. Российская команда не смогла справиться с Чили, уступив 0:2.

Встреча в Сочи – последняя для сборной страны в этом году. Традиционно крепкая чилийская сборная вызывала в спортивных медиа опасения и рассматривалась как команда, способная нанести первое за долгое время поражение россиянам. К сожалению, пессимистические прогнозы оправдались.

На 37-й минуте чилиец Тапиа с паса Альтамирано открыл счет в матче. Россияне пытались выправить ситуацию, нанеся 15 ударов по воротам гостей, но мяч не шел в сетку. А на 76-й минуте Бреретон упрочил преимущество гостей – 0:2. Спасти матч в оставшиеся 15 минут подопечные Валерия Карпина не смогли.

Интересно отметить, что чилийцы могут считаться исторически неудобным соперником для нашей национальной команды. Например, на чемпионате мира 1962 года сборная этой страны выбила СССР из турнира, а в 1973 году советской команде присудили техническое поражение за отказ отправиться на выездной матч в Чили из-за переворота в южноамериканской стране. Это неспортивное обстоятельство не позволило сборной СССР отобраться на мировое первенство 1974 года.