Сборная России по футболу упустила победу над Перу

Российская сборная по футболу не смогла обыграть команду Перу в товарищеском матче. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась результативной ничьей.
В Санкт-Петербурге 12 ноября прошла товарищеская встреча между сборными России и Перу по футболу.
Счет открыл на 18-й минуте полузащитник российской национальной команды Александр Головин. Перуанцы отыгрались на 82-й минуте благодаря точному удару нападающего Алекса Валеры.
Следующим соперником сборной России будет команда Чили. Игра пройдет в Сочи 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Напомним, в предыдущей встрече подопечные Валерия Карпина разгромили в Моске сборную Боливии со счетом 3:0. Голами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.