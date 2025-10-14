Вестник Кавказа

Сборная России по футболу упустила победу над Перу

матч сборных России и Перу по футболу
© Фото: соцсети сборной России по футболу
Российская сборная по футболу не смогла обыграть команду Перу в товарищеском матче. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась результативной ничьей.

В Санкт-Петербурге 12 ноября прошла товарищеская встреча между сборными России и Перу по футболу.

Счет открыл на 18-й минуте полузащитник российской национальной команды Александр Головин. Перуанцы отыгрались на 82-й минуте благодаря точному удару нападающего Алекса Валеры.

Следующим соперником сборной России будет команда Чили. Игра пройдет в Сочи 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Напомним, в предыдущей встрече подопечные Валерия Карпина разгромили в Моске сборную Боливии со счетом 3:0. Голами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

