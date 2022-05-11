Саудовская Аравия намерена увеличить инвестиции в Грузию

Делегация Саудовской Аравии в ходе поездки в Грузию провел встречи с премьером и главой Минфина республики. На встречах обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и перспективы расширения связей в экономике.

Саудовская Аравия заинтересована в углублении сотрудничества с Грузией. Об этом заявил исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии (SFD) Султан Абдулрахман Аль-Маршад, находящийся в настоящее время с визитом в республике Южного Кавказа.

В рамках поездки делегация королевства, возглавляемая Аль-Маршадом, уже пообщалась с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и главой Минфина Лашей Хуцишвили. На этих встречах затрагивались вопросы сотрудничества между Эр-Риядом и Тбилиси, а также перспективы расширения экономических связей.

Аль-Маршад сообщил о наличии потенциала для наращивания инвестиций в различные секторы грузинской экономики – энергетику, логистику, туризм, недвижимость и другие.

В свою очередь, Хуцишвили поведал саудовской делегации об экономических тенденциях Грузии и возможностях, которые предоставляет республика, соединяющая Европу и Азию, имеет в плане повышения конкурентоспособности дорожной, портовой инфраструктуры, аэропортов и всего Среднего коридора.

Глава Минфина также подчеркнул, что рассчитывает на то, что данный визит поможет углубить партнерство между странами в экономике, привлечь инвестиции в Грузию и повысить ее региональное и международное значение.