Саудовская Аравия намерена увеличить инвестиции в Грузию

Саудовская Аравия заинтересована в углублении сотрудничества с Грузией. Об этом заявил исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии (SFD) Султан Абдулрахман Аль-Маршад, находящийся в настоящее время с визитом в республике Южного Кавказа.
В рамках поездки делегация королевства, возглавляемая Аль-Маршадом, уже пообщалась с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и главой Минфина Лашей Хуцишвили. На этих встречах затрагивались вопросы сотрудничества между Эр-Риядом и Тбилиси, а также перспективы расширения экономических связей.
Аль-Маршад сообщил о наличии потенциала для наращивания инвестиций в различные секторы грузинской экономики – энергетику, логистику, туризм, недвижимость и другие.
В свою очередь, Хуцишвили поведал саудовской делегации об экономических тенденциях Грузии и возможностях, которые предоставляет республика, соединяющая Европу и Азию, имеет в плане повышения конкурентоспособности дорожной, портовой инфраструктуры, аэропортов и всего Среднего коридора.
Глава Минфина также подчеркнул, что рассчитывает на то, что данный визит поможет углубить партнерство между странами в экономике, привлечь инвестиции в Грузию и повысить ее региональное и международное значение.