Вестник Кавказа

Самые низкие зарплаты в России выявлены в Магасе и Владикавказе

Самые низкие зарплаты в России выявлены в Магасе и Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Южно-Сахалинск и Москва возглавили рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами. В конце списка оказались Владикавказ и Магас.

Элиста, Владикавказ и Магас признаны городами с самыми низками зарплатами в России, данные приводит РИА Новости со ссылкой на проведенное исследование.

Столицы заняли последние строчки в рейтинге. Уточняется, что заработная плата в наиболее привлекательных для указанных городов отраслях составляет не более 65 тыс рублей.

Самые высокие зарплаты по итогам первого квартала 2025 года выявлены в Южно-Сахалинске (сфера добычи – 445 тыс рублей) и Москве (Банки и финансовые услуги – 293 тыс).

Тройку лидеров замкнул Анадырь, где в отрасли "Строительство" можно получить зарплату на уровне 282 тыс рублей.

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