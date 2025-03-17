Когда зарплаты на Северном Кавказе вырастут до 100 тыс рублей?

Составлен рейтинг регионов России по скорости роста зарплат. В СКФО планка в 100 тыс рублей будет взята в три раза позже, чем в других регионах России.

Как скоро в российских регионах зарплата превысит отметку в 100 тыс рублей? Быстрее всего такой уровень заработной платы будет достигнут в ЯНАО, медленнее всего - в Ингушетии.

Зарплаты в 100 тыс рублей у половины работающего населения будут достигнуты в разных регионах России в разное время. Так, в ЯНАО уже сегодня 50% людей получают ежемесячно более 100 тыс рублей. В топ вошли также Чукотка, Магаданская область, ХМАО и НАО, в которых ожидать повышения уровня заработка до обозначенного уровня нужно будет менее двух лет.

В среднем по России зарплата в размере 100 тыс рублей у половины работников ожидается, согласно текущим уровням роста, менее чем через 5 лет.

В ряде регионов, в том числе на Северном Кавказе, такие зарплаты станут реальностью для половины населения примерно через 15 лет. Медленнее всего зарплаты растут в Ингушетии - ожидаемый срок превышает 15 лет, а также в Чечне - 13,9 лет.

Подсчеты сроков для достижения медианной зарплаты в российских регионах в 100 тыс рублей проведены экспертами РИА Новости.