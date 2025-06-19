Саммит БРИКС стартовал в Бразилии

В Бразилии открылся саммит БРИКС. На нем планируется подвести итоги работы объединения с начала нынешнего года.

В городе Рио-де-Жанейро 6 июля стартовал двухдневный саммит БРИКС. Россию на нем будет представлять глава МИД Сергей Лавров, прибывший сегодня в Бразилию.

В саммите также предусмотрено участие президента РФ Владимира Путина. Глава государства сделает это по видеосвязи.

Церемония встречи прибывших руководителей делегаций началась в 15:30 (мск).

Ранее в МИД России сообщили, что на предстоящей встрече объединения будут рассматриваться результаты его работы с начала года в политике и безопасности, экономике и финансах, культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, на саммите состоится обсуждение актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.