Вестник Кавказа

Саммит БРИКС стартовал в Бразилии

БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Бразилии открылся саммит БРИКС. На нем планируется подвести итоги работы объединения с начала нынешнего года.

В городе Рио-де-Жанейро 6 июля стартовал двухдневный саммит БРИКС. Россию на нем будет представлять глава МИД Сергей Лавров, прибывший сегодня в Бразилию. 

В саммите также предусмотрено участие президента РФ Владимира Путина. Глава государства сделает это по видеосвязи.

Церемония встречи прибывших руководителей делегаций началась в 15:30 (мск). 

Ранее в МИД России сообщили, что на предстоящей встрече объединения будут рассматриваться результаты его работы с начала года в политике и безопасности, экономике и финансах, культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, на саммите состоится обсуждение актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

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