Вестник Кавказа

Саакашвили не попал в предложение президента Грузии о помиловании

Саакашвили не попал в предложение президента Грузии о помиловании
© Фото: соцсети Михаила Саакашвили
В предложение президента Грузии Михаила Кавелавшили о помиловании нескольких оппозиционер не входит экс-президент Михаил Саакашвили. Причина – наличие у него украинского гражданства.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет помилован в рамках предложенного нынешним президентом Грузии Михаилом Кавелашвили помилования заключенных политиков, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он передал, помилование не распространяется на Михаила Саакашвили, так как он имеет гражданство Украины.

"Это предложение не действует в отношении граждан Украины… Предложение касается нескольких политиков, сознательно нарушивших Конституцию Грузии, законодательство"

- Шалва Папуашвили

Напомним, что недавно Тбилисский суд приговорил нескольких оппозиционных политиков к заключению в тюрьме на срок от 7 до 8 месяцев за отказ сотрудничать с временной следственной комиссией, которая расследует деятельность властей во время президентства Саакашвили.

После этого Михаил Кавелашвили выступил с предложением о помиловании с двумя условиями: оппозиционеры должны попросить о нем и согласиться участвовать в муниципальных выборах. Четыре партии отказались.

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