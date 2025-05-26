Оппозиция в Грузии отказалась от помилования президента

Грузинская оппозиция отвергает предложение президента. Ранее Кавелашвили пообещал помиловать заключенных лидеров оппозиции, если они попросят о помиловании и будут участвовать в выборах.

Четыре оппозиционные партии Грузии отвергли предложение президента Михаил Кавелашвили о помиловании заключенных оппозиционеров.

Президент Грузии обещал помилование, если лидеры партий попросят о помиловании, а также примут участие в выборах.

В Грузии в заключении находятся лидеры "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, Ника Мелия и Зураб Джапаридзе, лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Муниципальные выборы в Грузии состоятся 4 октября.