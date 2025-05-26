Президент Грузии пообещал помиловать оппозиционеров за участие в выборах

Грузинский президент Кавелашвили пообещал помиловать задержанных политиков. Для этого они должны попросить о помиловании и принять участие в муниципальных выборах.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили пообещал помиловать заключенных оппозиционеров, если они попросят о помиловании и будут участвовать в выборах.

Он считает важным, чтобы в муниципальных выборах, которые состоятся 4 октября, принимали участие все политические партии.

"Предлагаю всем осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и в этом же заявлении подтвердить свое желание участвовать в выборах. В случае поступления такого ходатайства я незамедлительно издам акт об их помиловании"

- Михаил Кавелашвили

Напомним, что недавно суд вынес приговор нескольким оппозиционным лидерам из-за отказа сотрудничать с временной следственной комиссией, созданной в парламенте Грузии для расследования преступлений власти времен президентства Михаила Саакашвили.

От 7 до 8 месяцев в тюрьме проведут глава грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамука Хазарадзе, а также один из руководителей партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.