Лидер "Сильной Грузии" призвал оппозицию к участию в выборах

Оппозиция должна принять участие в муниципальных выборах, считает лидер коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе. Свою позицию он передал в письме из тюрьмы.

Лидер оппозиционной партии "Лело" и коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе призвал грузинскую оппозицию к участию в муниципальных выборах и выступил против идеи бойкота в своем письме из тюрьмы.

Мамука Хазарадзе был приговорен к 8 месяцам заключения в тюрьме за отказ давать показания Временной следственной комиссии, которая расследует преступную деятельность чиновников в период президентства Михаила Саакашвили.

"Мы не должны позволить "Мечте" системно забетонироваться на всех уровнях! Нас ждут новые выборы, и нам нужно прийти к ним через борьбу, а не через бойкот, итоги реализации которого совершенно неясны"

- Мамука Хазарадзе

Он напомнил, что согласно официальным данным, на местных выборах 2024 года оппозиционные силы получили больше голосов, чем "Грузинская мечта" в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди и Цаленджиха.

Члены партии "Лело" подверглись травле со стороны части оппозиции из-за убежденности в необходимости участия в выборах, передал политик. По его словам, другие партии организовали против них целую "кампанию".

Напомним, что на этой неделе восемь оппозиционных партий распространили совместное заявление о намерении бойкотировать выборы в органы местного самоуправления из-за голодовки лидера партии "Дроа" Элени Хоштария.

Муниципальные выборы в Грузии состоятся 4 октября 2025 года.