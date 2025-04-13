Муниципальные выборы в Грузии пройдут без восьми оппозиционных партий

Несколько оппозиционных партий отказались участвовать в выборах в органы местного самоуправления в Грузии, говорится в совместном заявлении антиправительственных сил.
"Мы отказываемся от участия в т.н. выборах местного самоуправления, так как считаем, что в существующей реальности участие в этом процессе не будет служить интересам наших граждан"
- заявление грузинской оппозиции
Выборы пройдут без партии "Единое национальное движение" и политических объединений "Федералисты", "Площадь свободы", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа", "Ахали" и "Гирчи".
В связи с заявлением лидер "Дроа" Элена Хоштария остановила голодовку у здания парламента в Тбилиси. Она вела ее с 28 июня.
Напомним, что муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября 2025 года.