Муниципальные выборы в Грузии пройдут без восьми оппозиционных партий

Часть грузинской оппозиции решила бойкотировать участие в муниципальных выборах. Среди них - партия "Единое нацдвижение".

Несколько оппозиционных партий отказались участвовать в выборах в органы местного самоуправления в Грузии, говорится в совместном заявлении антиправительственных сил.

"Мы отказываемся от участия в т.н. выборах местного самоуправления, так как считаем, что в существующей реальности участие в этом процессе не будет служить интересам наших граждан"

- заявление грузинской оппозиции

Выборы пройдут без партии "Единое национальное движение" и политических объединений "Федералисты", "Площадь свободы", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа", "Ахали" и "Гирчи".

В связи с заявлением лидер "Дроа" Элена Хоштария остановила голодовку у здания парламента в Тбилиси. Она вела ее с 28 июня.

Напомним, что муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября 2025 года.