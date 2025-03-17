РЖД свяжет Адлер и Грозный в рамках маршрута Адлер - Махачкала

В РЖД решили продлить маршрут летнего поезда, связывающего СКФО и черноморский курорт Адлер. Попасть без пересадок из Грозного в Адлер можно с 12 июня.

Маршрут поезда между Адлером и Махачкалой будет продлен до Грозного, информирует РЖД.

Новые беспересадочные вагоны в составе поезда будут курсировать с 12 июня и до конца летнего сезона. Таким образом, черноморский курорт станет более доступным туристам как из Дагестана, так и из Чечни.

Прямое ж/д сообщение между Грозным и Адлером будет включать два поезда в неделю. Из Грозного в Адлер по четвергам и воскресеньям в 15:00 будет отправляться беспересадочная группа вагонов, которая на станции Гудермес будет присоединяться к поезду Махачкала – Адлер.

Поезд будет делать остановки в Минводах, Армавире, Туапсе, Сочи, и прибывать в пункт назначения в пятницу и понедельник в 13:37.

В обратном направлении состав будет отправляться в 18:16 понедельника и пятницы с прибытием в чеченскую столицу почти через сутки – в 17:15 следующего дня.