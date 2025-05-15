Российско-украинские переговоры приветствовали в ООН

Организация объединенных наций позитивно оценила переговоры между Россией и Украиной, которые состоялись сегодня в Стамбуле. В ООН выразили надежду на достижение сторонами договоренности о прекращении огня.

В ООН высоко оценили проведение Москвой и Киевом переговоров в Стамбуле, соответствующее заявление сделала зампредставителя генсека организации Стефани Трембле.

"Мы приветствуем сегодняшние переговоры, первые подобные прямые переговоры за последние три года, включая обсуждение потенциального прекращения огня и крупномасштабного обмена военнопленными"

– дипломат

Она указала на важную роль, которую в организации сегодняшнего события сыграли Анкара и Вашингтон.

Трембле выразила надежду, что запущенный сегодня процесс поможет немедленному установлению режима прекращения огня, полного и безусловного. А это, по ее словам, даст возможность обеспечить условия для мира на Украине – согласно Уставу ООН, ее резолюциям и международному праву.

"Мы готовы поддержать все значимые усилия для достижения этой цели"

– Стефани Трембле