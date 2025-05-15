Вестник Кавказа

Россия и Украина принципиально договорились о новой встрече – Турция

Россия и Украина принципиально договорились о новой встрече – Турция
© Фото: соцсети Хакана Фидана
Российская и украинская делегация достигли принципиальной договоренности о проведении новой встречи по украинскому урегулированию на переговорах в Стамбуле, рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Москва и Киев сегодня на переговорах в Стамбуле пришли к принципиальной договоренности об организации еще одной встречи, рассказал в комментарии по их итогам глава МИД Турции Хакан Фидан.

По словам дипломата, сегодняшний день был важным для достижения мира.

Фидан уточнил, что стороны достигли договоренности об обмене пленными "1000 на 1000" – эта мера послужит укреплению доверия.

Кроме того, рассказал он, стороны согласились предоставить друг другу в письменном виде условия для достижения прекращения огня. Еще одна договоренность касается проведения новой встречи.

Министр заверил, что Турция продолжит прилагать все усилия для достижения прочного мира.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1050 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.