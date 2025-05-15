Россия и Украина принципиально договорились о новой встрече – Турция

Российская и украинская делегация достигли принципиальной договоренности о проведении новой встречи по украинскому урегулированию на переговорах в Стамбуле, рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Москва и Киев сегодня на переговорах в Стамбуле пришли к принципиальной договоренности об организации еще одной встречи, рассказал в комментарии по их итогам глава МИД Турции Хакан Фидан.

По словам дипломата, сегодняшний день был важным для достижения мира.

Фидан уточнил, что стороны достигли договоренности об обмене пленными "1000 на 1000" – эта мера послужит укреплению доверия.

Кроме того, рассказал он, стороны согласились предоставить друг другу в письменном виде условия для достижения прекращения огня. Еще одна договоренность касается проведения новой встречи.

Министр заверил, что Турция продолжит прилагать все усилия для достижения прочного мира.