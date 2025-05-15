Мединский: Россия и Украина проведут масштабный обмен пленными

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам прямых переговоров между делегациями России и Украины, которые впервые за три года прошли сегодня во дворе Долмабахче в турецком Стамбуле.
"Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России Владимира Путина, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт"
- Владимир Мединский
Говоря об итогах встречи, глава российской делегации отметил, что главным их итогом стала договоренность о масштабном обмене военнопленными с Украиной - 1000 на 1000 человек.
"В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек"
- Владимир Мединский
Еще одно важное заявление - украинская сторона запросила встречу глав государств, и российская делегация приняла это к сведению, сообщил Владимир Мединский.
Очень важно и то, что стороны готовы продолжать переговоры. Что касается прекращения огня, то Москва и Киев договорились детально прописать видение будущего процесса каждой стороной, добавил помощник президента Российской Федерации.
Ожидается, что российская делегация уже сегодня вылетит в Москву.
Напомним, переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.