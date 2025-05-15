Мединский: Россия и Украина проведут масштабный обмен пленными

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, отметив, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам прямых переговоров между делегациями России и Украины, которые впервые за три года прошли сегодня во дворе Долмабахче в турецком Стамбуле.

"Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России Владимира Путина, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт"

- Владимир Мединский

Говоря об итогах встречи, глава российской делегации отметил, что главным их итогом стала договоренность о масштабном обмене военнопленными с Украиной - 1000 на 1000 человек.

"В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек"

- Владимир Мединский

Еще одно важное заявление - украинская сторона запросила встречу глав государств, и российская делегация приняла это к сведению, сообщил Владимир Мединский.

Очень важно и то, что стороны готовы продолжать переговоры. Что касается прекращения огня, то Москва и Киев договорились детально прописать видение будущего процесса каждой стороной, добавил помощник президента Российской Федерации.

Ожидается, что российская делегация уже сегодня вылетит в Москву.

Напомним, переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.